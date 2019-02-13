Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Türk cimnastiğinin geldiği seviye, olimpiyat hazırlıkları ve bireysel hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2017 yılında yaptığı hareketin kendi adıyla Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından literatüre sokulduğunu hatırlatan İbrahim, "Size ait bir hareketin literatürde adınızla yer almasının mutluluğu çok farklı, bunu tarif etmek çok zor." dedi.

İkinci "Çolak hareketi" ile ilgili bir düşüncesi olduğunu ve antrenörü Yılmaz Göktekin ile antrenmanlarda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan milli cimnastikçi, "Açıkçası böyle bir düşüncemiz var ama ne zaman hangi organizasyonda olur onu henüz bilmiyorum. Kafamızda bir hareket oluştu, üzerinde çalışıyoruz. Uygun bir yarışmada denemeyi ve başarmayı hedefliyorum. Literatürde ikinci Çolak hareketinin olmasını istiyorum." diye konuştu.

"OLİMPİYATLARDA YER ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Türk cimnastiğinin son yıllarda büyük bir yükseliş içinde olduğunu ve diğer ülke sporcuları tarafından da takdirle karşılandıklarını anlatan İbrahim, "Olimpiyatlarda yer alacağımıza inancımız tam." şeklinde görüş belirtti.

Olimpiyatlara katılmanın ve orada mücadele etmenin birçok avantajı bulunduğunu dile getiren milli sporcu, "Tanınmayan bir sporcu olduğunuz zaman bu ister istemez hakemlere bile yansıyor. Göz önüne çıkmaya başladığınız ve istikrar sağladığınız zaman ise artık herkes size 'yıldız sporcu' gözüyle bakmaya başlıyor. Türkiye'nin dünya cimnastiğinde bir ismi var. Şu anda herkes bizi konuşuyor, bunu katıldığımız organizasyonlarda görebiliyoruz. Geçtiğimiz dönemde takım olarak elde edilen dereceler bunu sağladı. Biz, 'Rus, Ukraynalı, Yunan rakiplerimiz var.' diye anlatırken, onlar da en iyi 8 ülkeyi sayarken 'Türkiye de var.' diyorlar. Elde ettiğimiz dereceler, rakiplerimizi başarılı olduğumuz konusunda inandırdı. Bizi artık büyük bir rakip olarak görüyorlar, bu da bize duyulan saygıyı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim, Türk cimnastiğinin 40'lı basamaklardan 15. sıralara kadar yükseldiğini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz yükseliş önemli fakat bizi kesmiyor diyebilirim. Hem bireysel hem de takım olarak daha üst sıraları hak ediyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Özellikle takım olarak olimpiyatlarda olacağımıza hepimizin inancı tam." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ÇAPINDA TANINAN İSİMLERLE ÇALIŞIYORUZ"

Milli sporcu İbrahim, çok önemli ve başarılı sporcuların aynı jenerasyonda bir araya geldiğini vurgulayarak, bunun da hedefleri büyüttüğünü söyledi.

Milli takımda yer alan sporcuların genç cimnastikçilere örnek olduğunu belirten İbrahim, şöyle devam etti:

"Özellikle takım olarak olimpiyatlara gidilmesi, bizleri örnek alan genç sporcularımız için önemli bir değer sağlayacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu, diğer federasyonlar tarafından çok tanınan ve takdir edilen bir konuma geldi. Olimpiyatlara katılmamız, takım için öneminin yanı sıra bireysel kariyerimiz ve ülke sporu açısından büyük bir artı sağlayacak. Bu yolda yaşanan zorluklar, tecrübe edilmiş hale gelecek ve gelecek nesiller açısından daha da kolaylaşacak diye düşünüyorum."

Milli takımın teknik kadrosuyla ilgili de görüşlerini paylaşan İbrahim Çolak, şunları kaydetti:

"Çok tecrübeli Türk antrenörlerle birlikteyiz. Bunun yanı sıra dünya çapında tanınan isimlerle çalışıyoruz. Uluslararası alanda isim sahibi danışmanlarımız ve antrenörlerimiz var. Örneğin Sloven danışmanımız Aljaz Pegan, dünya tarafından bilinen bir isim. Bu, bir açıdan bizim için prestij oldu. Ukrayna'dan gelen antrenörümüz var. Türk antrenörlerimiz, yabancı antrenörlerle çalışıyor ve bizlere önemli değerler katıyor. Türkiye gelişiyor, Türk cimnastiği gelişiyor."