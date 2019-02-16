Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final maçları bugün Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı finale kalan Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş Sompo Japan takımlarının başantrenör ve takım kaptanları da dün basın toplantısında bir araya geldi. TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, "Kulüplerimiz çok yoğun bir dönemden geçiyorlar. Şu anda iki organizasyona verilen arada burada hep beraber Türkiye Kupası için birlikteyiz. 4 kulübümüze de başarılar diliyorum" dedi. Program: 16.00 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan, 19.00 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom.Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu'nda heyecan bugün yaşanacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda yarışmacılar, kendi tasarladıkları ekipmanlar ile önce kayak yapacak, ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Şampiyonu ise ünlülerden oluşan jüri belirleyecek. Etkinlikte youtube fenomenleri Buğra Akpınar, Alper Rende ve Bilge Su Işık da bulunuyor.Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında, deplasmanda Elazığspor'u 2-1 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 19 ve 53. dakikalarda Stancu attı. Gençlerbirliği, bu sonuçla 44 puanla 2. sırada yer aldı. Ligde tutunma mücadelesi veren Elazığspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.