Halis Karataş yanlış vize yüzünden mahsur kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Good Curry isimli atla start alan ve Dubai Meydan yarışında 4. Olan '' lakaplı şampiyon jokey Halis Karataş ilgililerin yanlış vize alması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kaldı. Dubai'ye çalışma vizesi yerine çalışma izini alarak girdiği için havalimanında uçağa binemeyen Karataş, büyükelçiliğin çabalarına rağmen hafta sonu tatiline denk geldiği için sorun çözülemedi. Ünlü jokeyin ancak yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Dün İstanbul'da üç yarışta at binmek için deklere olan usta jokeyin yerine komiserler kurulunun belirlediği jokeyler at bindi.