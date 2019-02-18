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’ndan pilates kampanyası

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Spor Bakanlığı’ndan pilates kampanyası
Gençlık ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'ten başlattıkları 'Pilates Kampanyası'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu meşaleyi buradan yakıyoruz. Kampanyanın ülkemizin sporda tabana yayılması politikasına hayırlı katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 yılda spor alanında önemli gelişmeler olduğunu ve bunu tabana yayma noktasında projeler hazırlandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bu projelerden birini de Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kilisli kadınlarımızın bu heyecanı pilates kampanyasına bizi buradan başlatmaya sevk etti. Pilates malum daha sağlıklı olabilmek için gerekli bir spor ve bu sporun kampanyasını Kilisli kadınlarımızla birlikte buradan başlattık. Kilisli kadınlarımızın bu spora ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz."
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Spor Bakanlığı’ndan pilates kampanyası
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