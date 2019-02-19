Eczacıbaşı VitrA, Motta ile sözleşme yeniledi

2017'de takıma yeniden katılan tecrübeli antrenör, daha önce 2004-2007 yılları arasında da Eczacıbaşı VitrA'yı çalıştırmıştı. Genç yetenekleri keşfedip voleybola kazandırmasıyla tanınan Brezilyalı teknik adam, 2020-2021 sezonu sonuna kadar turuncu-beyazlı takımın başında olacak.

Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Motta, kulüp yapımızı çok iyi bilen ve sürdürebilen bir antrenör. Tecrübeli ve başarılı antrenörümüz ile uzun yıllar çalışma arzusundayız" diye konuştu.

MARCO AURELİO MOTTA KİMDİR?

1960 doğumlu Brezilyalı antrenör, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı.



17 yaşında antrenörlük kariyerine başlayan Motta, 1984'te Bradesco Kulübü ile Brezilya şampiyonu oldu. Birçok yetenekli oyuncuyu keşfeden tecrübeli antrenör, 1985-1987 yılları arasında Brezilya Genç Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yaptı ve 1987'de Kore'de Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.



Daha sonra Lutkin SC (1987-1988), İtalya Genç Milli Takımı (1991-1996), Brezilya Milli Takımı (2001-2003), Eczacıbaşı VitrA (2004-2007) ve Türkiye Milli Takımı'nı (2011-2013) çalıştıran Motta, İtalya Genç Milli Takımı'yla üst üste iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazandı.



2005-2006 ve 2006-2007 sezonunda Eczacıbaşı VitrA ile Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanan başarılı antrenör, 2005'te de Top Teams Kupası'nda takımına bronz madalya kazandırdı.



Türk Milli Takımı'nı 2012 Londra Olimpiyatları'na taşıyan Motta, milli takımımızla 2011 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2012 FIVB Dünya Grand Prix'de bronz madalya kazandı.



2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'ya geri dönen Motta, turuncu beyazlılarla 2018 CEV Kupası'nı ve 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.