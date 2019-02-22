Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

PARİS Saint-Germain, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzaladı. U19 Milli Takımımız'ın da formasını giyen genç forvetin kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar süreceği belirtildi. Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol attı. Neymar ile aynı mevkide görev alan Metehan, Avrupa Gençler Ligi'nde attığı goller ile dikkat çekmişti.PAZAR günü TSİ 07.00'de başlayacak Avni Yıldırım - Anthony Dirrell Orta Sıklet Dünya Şampiyonluğu maçını yönetecek hakemler belli oldu. Maçta ring içi hakemliğini ABD'li Mark Nelson yapacak. 80'den fazla dünya şampiyonluğu maçında görev alan Nelson bugüne kadar 702 maç yönetti. Puan hakemi olarak ise 2 ABD'li 1 de Alman hakem görev alacak. Tim Cheatham (ABD), Jurgen Langos (Almanya) ve bir diğer Amerikalı Mike Fitzgerald mücadelede puan hakemi olarak bulunacak.ARJANTİN ekibi Newell's Old Boys, Messi'nin verdiği sözü tutup takıma katılacağı günü beklerken Barcelona ise Messi sonrası dönemi planlıyor. 2021'de sözleşmesi bitecek olan Messi için Arjantin basını, en azından Aralık 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na kadar Newell's formasını giyeceğini ve finali Dünya Kupası'nda yapacağını iddia ediyor.ESKİ Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünlü'nün ailesinin yanı sıra, geçici TBMM Başkanı Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TBMM grup başkan vekilleri, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Ünlü, Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bugün cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.TÜRKIYE Futbol Adamları Derneği'nin Ankara şubesinin düzenlediği ödül töreninde Sinan Vardar da onurlandırıldı. Ankara futboluna katkı vermiş eski başkanlar, üst düzey futbolcular ve yöneticilerin katıldığı 500 kişilik tören Hilton Oteli'nde gerçekleştirilirken, Vardar'a Türk futboluna yaptığı katkı ve verdiği hizmetlerden dolayı Onur Ödülü verildi. Vardar, yaptığı konuşmada kendisini bu ödüle layık gören Ankara futbol kamuoyuna teşekkür etti.TÜRKİYE Basketbol Federasyonu, Garanti Bankası ile 2001'den beri süregelen sponsorluk anlaşmasını 3 yıl süre ile uzattı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil'in imzaladığı sözleşme kapsamında, Garanti Bankası A Milli Erkek Takımı 12 Dev Adam ve A Milli Kadın Takımı Potanın Perileri'nin yanı sıra altyapı Milli Takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları ile basketbola verdiği desteği devam ettirecek.TÜRKİYE, Sırbistan Açık Salon Atletizm Yarışmaları'nda toplamda 2 madalya kazandı. Milli Takım'ın altı sporcuyla katıldığı yarışmalarda, erkekler 60 metrede Aykut Ay 6.75'lik derecesiyle birinci oldu. Milli atlet ayrıca bu sezonki en iyi derecesini tekrar etmeyi de başardı. Kadınlar 60 metrede Burcu Erdemir ise 7.58'lik performansıyla üçüncü sırada yer aldı.