Avni Yıldırım, Türk boksu için tarihi maça çıkıyor

WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Amerikalı rakibi Anthony Dirrell ile yarın sabah karşı ringe çıkıyor. ABD'nin Minneapolis şehrinde TSi 07.00'de başlayacak olan Avni Yıldırım - Anthony Dirrell maçı DMAX ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmadan önce yapılan basın toplantısında ise olay çıktı. İlk sözü alan Avni Yıldırım, "Hayalini kurduğumuz şampiyonluk için geldim ve şampiyonluğu alarak geri döneceğim. Dirrell eski şampiyon. Geleceğin şampiyonu değil. Dirrel'i emekli edeceğim" dedi. Kemerine tekrar kavuşmak istediğini söyleyen Dirrel ise konuşmasında çeviride yapılan bir hatayı rezalet olarak niteleyince ortam gerildi.

Toplantının ardından her iki boksör de yüz yüze geldi. Dirrell, Avni'ye bir anda omuz atıp önüne geçmek istedi. Avni, bu duruma iterek cevap verdi ve Dirrell'in önüne geçmesine izin vermedi.

BU MAÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma Türk boksu için de tarihi bir önem taşıyor. Bunun sebebi ise şu ana kadar hiç bir Türk boksörün, Türkiye adına 4 büyük federasyonda şampiyonluk yaşamaması. Avni Yıldırım, Dirrel karşısında bunu başarmak için mücadele edecek.

AVNİ YILDIRIM KİMDİR?

5 Ağustos 1991 Sivas doğumlu olan Avni Yıldırım 182 cm boyunda ve 76 kilo. Avni Yıldırım'ın lakabı ise Bay Robot. 2005 yılında boksa baş Yıldırım tarihinde Sivas'da doğmuştur. 182 cm. boyunda ve 76 kilo olan Avni Yıldırım, İstanbul'da yaşamaktadır. Lakabı Bay Robot'dur. Avni Yıldırım'ın profesyonel boks kariyerinde 17 maçta 16 galibiyeti var.