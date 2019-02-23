Dirrell’ı emekli edeceğim

BUGÜN NELER OLDU

WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Amerikalı rakibi Anthony Dirrell ile yarın sabah ringe çıkıyor. ABD'nin Minneapolis şehrinde TSi 07.00'de başlayacak olan Avni Yıldırım-Anthony Dirrell maçı DMAX ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.Karşılaşmadan önce yapılan basın toplantısında ise olay çıktı.İlk sözü alan Avni Yıldırım,dedi. Kemerine tekrar kavuşmak istediğini söyleyen Dirrell ise konuşmasında çeviride yapılan bir hatayı rezalet olarak nitelendirince ortam gerildi.Toplantının ardından her iki boksör de yüz yüze geldi. Dirrell, Avni'ye bir anda omuz atıp önüne geçmek istedi. Avni, bu duruma iterek cevap verdi ve Dirrell'in önüne geçmesine izin vermedi.Bu maç Türk boksu için de tarihi bir önem taşıyor. Bunun sebebi ise; şu ana kadar hiçbir Türk boksörün, Türkiye adına 4 büyük federasyonda şampiyonluk yaşamaması. Avni, bunu başarmak için ringe çıkacak.5 Ağustos 1991 Sivas doğumlu olan Avni Yıldırım, 182 cm boyunda ve 76 kilo. Avni'nin lakabı ise Bay Robot. 2005 yılında boksa başlayan başarılı sporcu, İstanbul'da yaşıyor. Avni Yıldırım'ın profesyonel boks kariyerinde 17 karşılaşmada 16 galibiyeti bulunuyor.