Haber turu

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Yıldız futbolcu, menajerliğini de yapan annesiyle Barcelona ile anlaşamaması üzerine yollarını ayırdıaris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adrien Rabiot, annesini menajerlik görevinden aldı. Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Rabiot, Barcelona ile yapılan görüşmelerde yeterli ilerleme sağlayamadığı gerekçesiyle annesiyle yollarını ayırdı. Rabiot'nun annesi Veronique, Barcelona'dan 10 milyon Euro prim ve 15 milyon Euro imza parası istemişti. Haberde Rabiot'nun annesiyle yapılan görüşmelerde beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen Barcelona'nın, 23 yaşındaki futbolcuya olan ilgisinin azaldığına ama Fransız yıldızın menajerini değiştirmesiyle birlikte Katalan devinin yeniden görüşmelere başlayabileceğine yer verildi.YENİ LeBron James olarak gösterilen Duke Üniversitesi'nin yıldızı Zion Williamson'ın North Carolina ile oynadıkları maçta Nike marka ayakkabısının yırtılmasıyla sakatlanması olay oldu. Bu hadiseden sonra Nike hisseleri borsada tam 1.1 milyar dolar değer kaybetti. Olayla ilgili Nike, Williamson'a hızlı bir iyileşme süreci dilerken ayakkabı ile ilgili de "İstisnai bir durum olsa da olayı aydınlatmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Maçı izleyen ABD eski başkanı Obama da, Twitter'dan "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı.ULUSLARARASI Boks Birliği (AIBA) ve Avrupa Boks Birliği (EUBC) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, EUBC'nin genel kurulunda asbaşkan seçildi. Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki EUBC Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa getirilen Gözgeç, 2019-2023 yıllarında bu görevi sürdürecek. Gözgeç uluslararası kurullarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.ARA transferde Beşiktaş'tan Fulham'a giden Ryan Babel, Premier Lig'de yıllar sonra golle buluştu. West Ham United deplasmanında ilk 11'de başlayan Babel, 3. dakikada attığı golle Londra derbisinde perdeyi açan isim oldu. Bu gol, Hollandalı forvetin Premier Lig'de 3 bin gün sonra gelen ilk golü oldu. Daha önce 2007-2011 yılları arası üç buçuk sezon Liverpool forması giyenVESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde lider Eczacıbaşı VitrA'nın namağlup unvanını Vakıfbank sildi. Güçlü rakibinisetlerle 3-0 yenen sarı-siyahlılarda 24 sayı ile oynayan Zhu Ting (26 hücum denemesinde 20 sayı, 3 blok ve 1 de ace) mücadeleye damga vurdu.Aydın BŞB-Halkbank: 3-0, Nilüfer Belediye-Fenerbahçe Opet: 0-3, G.Saray HDI Sigorta- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1.Fenerbahçe- Afyon Belediye: 3-1, İstanbul BŞB-Maliye Piyango: 3-0, Ziraat Bankası-Galatasaray: 2-3, Arkas Spor-Halkbank: 1-3.KADINLAR Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasındaki maçta Fenerbahçe'yi 93-83 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe böylece Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çukurova ve Gündoğdu Adana'dan sonra bir başka güney deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı. Mersin ekibinde Petronyte 15 sayı, 10 ribaunt, Asena Yalçın 12 sayı, 10 asist ile double double yaptı.Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol:FENERBAHÇE'NIN eski teknik direktörü Vitor Pereira Çin'de fırtına gibi esiyor. Çin Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı. Shanghai SIPG, finalde karşılaştıkları Beijing Guoan'ı 2-0 mağlup etti. Çin ekibi, ilk lig şampiyonluğu sonrası tarihinin ilk Süper Kupa zaferine ulaştı.