Nisanur Erbil Avrupa’nın en iyisi

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talya'da süren Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Türk sporcu Nisanur Erbil şampiyon oldu.Ukraynalı Daria Gontsova'ya çeyrek finaldeüstünlük sağlayan milli eskrimci adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de ev sahibi ülkeden Gaia Pia Carella'yımağlup eden Nisanur, finalde de Rus Mariya Zinyukhna'yıyenmeyi başardı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisanur Erbil'i telefonla arayarak tebrik etti. Nisanur'a başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecindeki güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını ifade etti.