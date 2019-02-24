Nisanur Erbil Avrupa’nın en iyisi

İ
talya'da süren Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Türk sporcu Nisanur Erbil şampiyon oldu. Erbil, şampiyonada sırasıyla Tablo 32'de Yunan Athinais Mavrikaki'yi 15-5, Tablo 16'da Macar Luca Szucs'u 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ukraynalı Daria Gontsova'ya çeyrek finalde 15-10
üstünlük sağlayan milli eskrimci adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de ev sahibi ülkeden Gaia Pia Carella'yı 15-5
mağlup eden Nisanur, finalde de Rus Mariya Zinyukhna'yı 15-13
yenmeyi başardı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisanur Erbil'i telefonla arayarak tebrik etti. Nisanur'a başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecindeki güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını ifade etti.