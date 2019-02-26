Maç tekrar edilmeli

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyon boksörümüz Avni Yıldırım'ın WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça yalnızca Türkiye'den değil, dünyadan da tepkiler geldi. Zona ESPN yorumcusu Barbosa, kendi tuttuğu puanlama kartına göre Avni'nin 96-94 kazanması gerektiğini ifade ederken,dedi. Boxing Sene yazarı Francisco A. Salazar ise,ifadelerini kullandı.