Avni Yıldırım rövanş için resmi başvuru yaptı!

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WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk unvan maçında ABD'li boksör Anthony Dirrell'e haksız bir şekilde kaybeden Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi'ne resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi. Yıldırım, başvurusunda, "WBC'ye ve hakemlere saygı duyuyorum ancak maçım kaza sonucu kafa vuruşlarının gerçekleştiği rauntta değil kazanmaya başladıktan sonra bitirildi, bu sebeple çok üzgünüm. Ben çok güçlü geliyordum ve resmi puanlamada 8 ve 9. rauntları kazandım ve sonra birden 10. raundun ortasında maç durduruldu. Dövüş henüz bitmemişti. 10. raunt bitmeden ve 2 hakemin o raunt için Dirrell'e verdikleri puanlar sebebiyle kaybettim. Her şeye rağmen sonucu kabul ediyor, değiştirmek istemiyorum ama WBC'nin doğrudan rövanşı desteklemesini rica ediyorum" ifadesini kullandı.