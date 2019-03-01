Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda BOTAŞ ile Fenerbahçe yarı finale yükseldi. Günün ilk yarı finalinde BOTAŞ büyük bir sürpriz yaparak Çukurova Basketbol'u 66-63 yendi ve final vizesini aldı. BOTAŞ'ta Cuic 16, Melis Gülcan 14 sayı ile skoru sürükleyen isimlerdi. İkinci yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 60-36 mağlup etti. Hücumda çok kötü bir pefrormans sergileyen Mersin ekibi ilk periyot 5, son periyot ise 6 sayı atabildi. Kanarya, ikinci yarıda Kia Stokes ve Hartley ile oyuna ağırlığını koyarak maçtan 60-36 galip ayrıldı.Teniste tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda Nick Kyrgios'a 2-1 yenilerek ikinci turda elendi. Bu turnuvayı 2005 ve 2013'te kazanan 1 numaralı seribaşı Nadal, Kyrgios karşısında ilk seti 6-3 aldı. Dünya sıralamasının 72. basamağındaki Kyrgios, 2. seti 7-6 hanesine yazdırarak maçı final setine taşıdı. "Tie-break"e giden sette 3 maç puanı çeviren Kyrgios, maçı 2-1 kazanarak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan Nadal'ı turnuvanın dışına itti.Anadolu Efes'in 2019-2020 sezonunda THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde iç saha maçları için geçerli olacak kombinelerinin erken satışı başladı. 1 Temmuz'a kadar sürecek olan erken satış döneminde kombinelerini hızlı hücum yaparak alan taraftarlara ise tişört hediye edilecek. Fan Club üyeleri kombinelerini yüzde 20 indirimle satın alabilecek. Fiyatlar ise 380 TL'den başlıyor.