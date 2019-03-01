VakıfBank Spor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Emin Özcan

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda oluşan yönetim kurulunun ilk toplantısında alınan kararla VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın başkan seçildiği bildirildi.

Kulüp başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü ise VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih'in yürüteceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Emin Özcan, ''Ülkemize büyük mutluluklar yaşatan, sayısız şampiyonluklar kazanan kulübümüze görevi süresince başarıyla hizmet eden, kulübümüzün kurumsallaşmasında ve özellikle son yıllardaki şampiyonluklarda sonsuz katkıları bulunan Sayın Osman Demren ve yönetimine teşekkür ediyorum. Demren ve ekibi, ayrıca Türkiye'nin en iyi spor komplekslerinden biri olan VakıfBank Spor Sarayı'nın yapılmasına da büyük emek vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini kaydeden Özcan, "Görev değişiminin kulübümüze, VakıfBank ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. VakıfBank Spor Kulübümüzün önümüzdeki dönemde de başarılarına yenilerini eklemesi için gereken her türlü desteği vermeye ve kulübümüzün yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Sporda dünyanın zirvesinde bulunan VakıfBank markası bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Voleybol takımının önünde çok önemli bir süreç olduğunu söyleyen Özcan, "Türkiye Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir döneme girdik. Son Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak unvanlarımızı korumak istiyoruz. Ayrıca altyapıdan şampiyonlar yetiştirme geleneğimizi de kararlılıkla sürdürmek amacındayız. Tüm idari ve teknik heyet ile sporcularımıza bu hedeflerimize yürüme yolunda üstün başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.