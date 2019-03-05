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, CEV Kupası'nda finalde

, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rus ekibi 'ı altın set sonucunda eleyerek adını finale yazdırdı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 22:57 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 23:10
Galatasaray, CEV Kupası'nda finalde

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım finalde, Itas Trentino(İtalya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)

Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev, Karpukhov (Kerminen, Dimitriev, Demakov, Krechetov)

Setler: 18-25, 25-19, 25-21, 25-17

Altın set: 15-10

Süre: 114 dakika (22, 24, 28, 25, 15)

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Galatasaray, CEV Kupası'nda finalde
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