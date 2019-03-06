Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup'ta altın setle finale yürüdü. Filenin Aslanları, yarı finalin ilk ayağında Rusya'da 3-1 mağlup olduğu Kuzbass Kemerovo'yu İstanbul'daki rövanşta 18-25, 25-19, 25-21 ve 25-17'lik setlerle, aynı skorla 3-1 devirerek, final şansını altın sete taşıdı. Altın seti de 15-10 kazanan sarı-kırmızılı temsilcimiz, final biletini alan taraf oldu. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Filenin Aslanları, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u saf dışı bırakan İtalya ekibi Trentino ile finalde kozlarını paylaşacak.Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, ilginç bir transfere imza attı. Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlık sonrası 3 aylığına Vasco da Gama ekibine kiralandı. Bu süre boyunca maaşı Al Ahli tarafından ödenecek ve rehabilitasyon sürecini geçirecek futbolcu, Brezilya ekibinin resmi maçlarında forma giyemeyecek, sadece idmanlara çıkacak. Bu sürenin sonunda takımına geri dönecek olan Josef de Souza, Al Ahli'nin yaz kampına katılacak.Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimiz madalyaya doymadı. Grekoromen stil 77 kiloda harika müsabakalara imza atarak, finale kadar yükselen Serkan Akkoyun, Rus rakibi İslam Opiev'e mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. 63 kiloda Abdullah Toprak, Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'i, 87 kiloda Ali Cengiz, Litvanyalı Martynas Nemsevicius'u ve 130 kiloda Osman Yıldırım ise Estonyalı Artur Vititin'i mağlup ederek, ülkemize bronz madalya kazandıran isimler oldu.TFF 2. Lig'de cumartesi günü oynanan Amedspor- Sakaryaspor maçında çıkan olaylar sonrasında ev sahibi takımdan 3, konuk ekipten ise 1 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Amedspor'da, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldırdığı iddia edilen Mansur Çalar'ın yanı sıra Muhlis İstemi ve M.Ali Özdemir, 'saldırı' nedeniyle Disiplin Kurulu'na gitti. Sakarya'da Serkan Odabaşoğlu'nun da 'saldırı' yaptığı gerekçesiyle sevkinin yapıldığı açıklandı. 1-1 biten maçta çıkan kavgaların yanı sıra Amedli Mansur Çalar'ın, rakip oyunculara jiletli saldırdığı iddia edilmiş ve Sakarya cephesi suç duyurusunda bulunmuştu.Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'a deplasmanda 76-54 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin en skorer ismi 15 sayıyla Bria Hartley olurken, Kelsey Plum 12, Anastasiya Verameyenka ise 8 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Serinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Üç müsabaka üzerinden oynanacak çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşan taraf, adını yarı finale yazdıracak.Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Spor Okulları tarafından düzenlenen 2'inci Geleneksel Spor Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Şölende Türkiye'de ilk defa Sancaktepe'de kurulan ve 7-11 yaş arası miniklerin, çeşitli spor branşlarına yönlendirildiği Sporcu Performans Laboratuvarı öğrencileri karne almanın heyecanını yaşadı. Karneleri Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Bld Başkan Adayı İsmail Erdem ve Sancaktepe Bld Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü verdi.Spor spikeri Uğur Önver yazdığı kitaplarla çocuklara futbolu sevdirmeye devam ediyor. Başarılı futbolcuların hayat hikayelerini kaleme alan Önver, yazarlık macerasını şimdi de Futbol Akademisi serisi ile sürdürüyor. Burcu Yıldız'ın resimlediği "Futbol Akademisi'nde Büyük Buluşma" adlı kitap, çocuklara dayanışmanın, takım halinde hareket etmenin önemini anlatıyor.