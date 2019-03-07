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Futbol ve basketboldan sonra sıra geldi voleybola

’nda finale kalan G.Saray’da hedef basketbol ve futboldan sonra voleybolda da bir Avrupa kupası kazanmak

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Futbol ve basketboldan sonra sıra geldi voleybola
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu olan CEV Kupası'nda finale yükselen Galatasaray Erkek Voleybol Takımı tarih yazmak için hazır. Finalde İtalya'nın güçlü kulübü Trentino ile eşleşen sarı-kırmızılılar, futbol ve basketbolda kazandıkları Avrupa kupalarına voleybolda da bir tane eklemek istiyorlar. Başkan Mustafa Cengiz bu başarıya imza atan teknik heyet ve oyuncuları kutlayarak, "Galatasaray bu işin sadece parayla olmayacağını bir kere daha dünyaya kanıtladı. Bunun için de çok mutluyuz" dedi. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli başantrenörü Nedim Özbey de, "41 yıllık Galatasaraylıyım, çok şampiyonluklar yaşadım ama bu kupada ilk defa finale kaldık. Darısı finallerde. Bu inanç olduktan sonra onu da çözeceğiz" ifadesini kullandı. Final serisi çift maç ve ilk randevu İtalya'da... Ancak tarihi henüz belli değil.
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Futbol ve basketboldan sonra sıra geldi voleybola
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