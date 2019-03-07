Futbol ve basketboldan sonra sıra geldi voleybola

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Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu olan CEV Kupası'nda finale yükselen Galatasaray Erkek Voleybol Takımı tarih yazmak için hazır. Finalde İtalya'nın güçlü kulübü Trentino ile eşleşen sarı-kırmızılılar, futbol ve basketbolda kazandıkları Avrupa kupalarına voleybolda da bir tane eklemek istiyorlar. Başkan Mustafa Cengiz bu başarıya imza atan teknik heyet ve oyuncuları kutlayarak,dedi. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli başantrenörü Nedim Özbey de,ifadesini kullandı. Final serisi çift maç ve ilk randevu İtalya'da... Ancak tarihi henüz belli değil.