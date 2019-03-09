Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ve bakanlığın kadın personeliyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen programda konuşan Kasapoğlu, "Bizler kadınları başımızın tacı olarak görür, buna inanırız" dedi. Konuşmasında müjde de veren Kasapoğlu şunları söyledi: "Yeni bir proje başlatıyoruz.sloganı eşliğinde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına çok önemli bir adım atıyoruz. Kadınlar için çocuklarla birlikte gidebileceği sportif yaşam alanları oluşturacağız. Yine çalışan kadınlar için mesai saatleri içindeki uygun zamanlarda spor yapabilecekleri ortamı sağlayacağız. Kadın ve Sporcu Merkezleri'ni yaygınlaştıracağız. Bütün branşlarda kadınları aktif olarak spor yapmaya çağırıyoruz."TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji teknik heyeti ve oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü eşleriyle kutladı. Bahçeşehir Koleji'nin Maltepe'deki kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte basketbol takımı oyuncularıyla eşleri dostluk maçı yaptı. Genel Menajer Alpaslan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Ufak da olsa bir organizasyonla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için buradayız. İlerleyen zamanlarda inşallah daha güzel organizasyonlarda bir arada olacağız" diye konuştu.ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Porto'ya elendikten sonra teknik direktör Di Francesco'nun görevine son veren Roma'nın yeni patronu Claudio Ranieri oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Roma, 67 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 30 Haziran 2019'a kadar resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Ranieri imza töreninde yaptığı açıklamada "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Roma aradığı zaman 'hayır' demek imkansızdır" ifadesini kullandı. Roma Başkanı Jim Pallotta ise, "Claudio Ranieri'yi tekrar kulübe davet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.İSTANBUL'DAKİ üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenciler Uluslararası Futbol Turnuvası'nda bir araya gelecek.Öğrenciler kendi üniversitelerinde oluşturacakları 12 kişilik takımlar, üniversitesini temsilen turnuvada yer alabilecekler. Turnuvaya spor camiasının önde gelen isimleri ve uluslararası öğrenciler katılacak. Turnuva başvurusu www.uniworldcup.org sayfası üzerinden alınacak. Final maçı ile başlayacak olan kapanış şöleninde şarkıcı Yusuf Güney sahne alacakFRANSA Ligue 1 ekiplerinden Lille, sağ bek Zeki Çelik'in ardından İstanbulspor'un sol beki Duhan Aksu'yu da alıyor. 1997 doğumlu Duhan, kulüplerin transfer için protokol yaptığını belirterek, "İlk başta ben de bu transfere çok şaşırdım. Çünkü geçen sezon 10 maç oynamış ve sonrasında da Yalçın Koşukavak'ın sisteminin içine dahil olmuştum. Çok mutluyum. Her oyuncunun hayali büyük takımlarda ve Avrupa'da forma giymektir" dedi.