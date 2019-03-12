BUGÜN NELER OLDU

İSPANYA La Liga'da Real Madrid'in deplasmanda Valladolid'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin 2 golü VAR sistemi tarafından geçersiz sayıldı. Valladolid'in iptal edilen ilk golünde VAR tarafından pozisyonun ofsayt olup olmadığına bakıldı.İspanya'da gündemi karıştıran bu olay sonrası Marca gazetesi tarafından konuya ilişkin bir haber yapıldı.Daha önce Süper Lig'de de benzer bir olay yaşanmış, Bursa-Ankaragücü maçında yanlışlıkla karşılaşma öncesi çekilen boş VAR odası görüntüsü ekrana gelmişti.SEZONUN ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, başarının arkasında takım bütünlüğünün yattığını söyledi. Herkesin görevini hakkıyla yaptığını vurgulayan Başkan Kartal, Okan Buruk'un kulüpteki geleceği hakkında ise şöyle konuştu: "Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an Okan hoca ile geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz.Benim düşüncem Buruk ile devam etmenin faydalı olacağı yönündedir."SPOR Toto 1. Lig'de 25. haftanın perdesi, dün oynanan tek maçla kapandı. Denizlispor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 50'ye çıkaran Horoz, averajla Gençlerbirliği'nin önünde liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 45 puanla haftayı 4'üncü sırada kapattı. Denizlispor, gelecek hafta Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep'i misafir edecek.İSPANYA La Liga'da kötü bir dönem geçiren, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid, yeniden Zinedine Zidane'ı takımın başına getirdi. Alınan başarısız sonuçların ardındangörevine son veren İspanyol devi, Fransız efsanesiyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzadı. Zidane, düzenlenen basın toplantısında, "Büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım" dedi. Ocak 2016'da Rafa Benitez'in yerine koltuğa oturan Zidane, görevde kaldığı 2.5 yılda Real Madrid'e 3 Şampiyonlar Ligi ve bir de lig şampiyonluğu yaşatmıştı.ÜLKESI Romanya'da Viitorul ekibini çalıştıran Gheorghe Hagi, Roma'nın Di Francesco ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pro Sport'a konuşan Hagi, "Bu konu beni korkutuyor. Bir gün ben de harika bir takımı çalıştırmak isterim. Roma da Avrupa'nın en iyisi olabilecek bir imparatorluk. Roma'dan Romanya'ya çok uzun bir yol var. Ne olacağını bilmiyorum, hep beraber göreceğiz" dedi.