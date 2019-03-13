Haber Hattı

Perez sözünü yuttu ipler artık Zidane'da
Tarihte kimsenin yapamadığını yaparak Real Madrid'le 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Zinedine Zidane, transferde yetkinin kendisine verilmemesi sonrası ettiği istifanın üzerinden 1 yıl geçmeden görevine geri döndü. Başkan Florentino Perez'in tam yetki vadedip sözünü yutarak ikna ettiği Fransız teknik adam, yaşadığı sevinci anlattı. Zidane, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Bugün özel bir gün"
ifadelerini kullandı. Herkesi şoke eden istifa sürecini anlatan Fransız efsane, "Ayrılığım benim ve oyuncular için gerekliydi. İsteyerek değil, bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğüm için ayrıldım.
Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum. Ben bu kulübü ve futbolu çok seviyorum" cümlelerini kullandı.
Yıllığı 17 milyon Euro
Senelik 17 milyon Euro gibi astronomik bir ücret karşılığında 2022 yazına kadar Real Madrid'le anlaşmaya varan Zinedine Zidane, Juventus'a transfer olan eski öğrencisi Cristiano Ronaldo ile ilgili soruları, "Bunları konuşmanın anlamı yok" diyerek geçiştirmeyi tercih etti.
Ronaldo ile şaka olmaz
Juventus, 2-0 mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Madrid'de oynanan ilk karşılaşma sonrası Atletico taraftarının muzip şakalarına maruz kalan Juve'nin yıldızı Cristiano Ronaldo, eliyle '5' işareti yaparak, Devler Ligi'ni kaç kez kazandığını hatırlatmış ve 'rövanşta görürüşürüz' mesajını vermişti. Portekizli yıldız, hat-trick yaparak Atletico'nun ipini çekti. Manchester City ise ilk maçta 3-2 yendiği Schalke'yi rövanşta 7-0 mağlup ederek, turu geçti.
McGregor uslanmıyor!
İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, Miami'de kendisiyle selfie çekmek isteyen hayranının telefonunu parçalamaya çalıştı. Ardından telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hayranının şikâyetçi olması üzerine McGregor, zor kullanarak hırsızlık yapmak suçundan gözaltına alındı. Ünlü dövüşçü 12 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.
McGregor, daha önce de New York'ta gözaltına alınmıştı.
Başakşehir'in defansı Avrupa'nın zirvesinde
Süper Lig'de 8 puan farkla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol görürken, 0.48'lik ortalama
yakaladı. Turuncu-lacivertliler, bu ortalaması ile Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yiyen takım unvanını aldı. Başakşehir'e bu alanda ey yakın takım ise İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Liverpool. Premier lig ekibinin kalesinde gördüğü gol oranı 0.56.
Kartal Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde konuk ettiği Fransa temsilcisi Nanterre'ye 62-60 yenilerek organizasyona veda etti. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Pressey 17, Gibson 15, Buva 13, Burak 7, Erkan 4, Samet ve Alexander ise 2'şer sayıyla oynadı.
Grealish'e saldırıya 3.5 ay
İngiltere Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan derbinin 10. dakikasında sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell, hapis cezasına çarptırıldı. Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı.
İngiliz taraftara ayrıca 350 pound da para cezası verildi.