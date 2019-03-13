Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Tarihte kimsenin yapamadığını yaparak Real Madrid'le 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Zinedine Zidane, transferde yetkinin kendisine verilmemesi sonrası ettiği istifanın üzerinden 1 yıl geçmeden görevine geri döndü. Başkan Florentino Perez'in tam yetki vadedip sözünü yutarak ikna ettiği Fransız teknik adam, yaşadığı sevinci anlattı. Zidane,ifadelerini kullandı. Herkesi şoke eden istifa sürecini anlatan Fransız efsane, "Ayrılığım benim ve oyuncular için gerekliydi.Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum. Ben bu kulübü ve futbolu çok seviyorum" cümlelerini kullandı.Senelik 17 milyon Euro gibi astronomik bir ücret karşılığında 2022 yazına kadar Real Madrid'le anlaşmaya varan Zinedine Zidane, Juventus'a transfer olan eski öğrencisi Cristiano Ronaldo ile ilgili soruları, "Bunları konuşmanın anlamı yok" diyerek geçiştirmeyi tercih etti.Juventus, 2-0 mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid'i 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Madrid'de oynanan ilk karşılaşma sonrası Atletico taraftarının muzip şakalarına maruz kalan Juve'nin yıldızı Cristiano Ronaldo, eliyle '5' işareti yaparak, Devler Ligi'ni kaç kez kazandığını hatırlatmış ve 'rövanşta görürüşürüz' mesajını vermişti. Portekizli yıldız, hat-trick yaparak Atletico'nun ipini çekti. Manchester City ise ilk maçta 3-2 yendiği Schalke'yi rövanşta 7-0 mağlup ederek, turu geçti.İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, Miami'de kendisiyle selfie çekmek isteyen hayranının telefonunu parçalamaya çalıştı. Ardından telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı.McGregor, daha önce de New York'ta gözaltına alınmıştı.Süper Lig'de 8 puan farkla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir,yakaladı. Turuncu-lacivertliler, bu ortalaması ile Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yiyen takım unvanını aldı. Başakşehir'e bu alanda ey yakın takım ise İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Liverpool. Premier lig ekibinin kalesinde gördüğü gol oranı 0.56.Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde konuk ettiği Fransa temsilcisi Nanterre'ye 62-60 yenilerek organizasyona veda etti. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Pressey 17, Gibson 15, Buva 13, Burak 7, Erkan 4, Samet ve Alexander ise 2'şer sayıyla oynadı.İngiltere Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan derbinin 10. dakikasında sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell,İngiliz taraftara ayrıca 350 pound da para cezası verildi.