Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da bir dizi açılış ve ziyarette bulundu. Genç sporcular, antrenörleri ve velileriyle bir araya gelen Erdoğan, amatör ve geleneksel sporların önemine değindi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın elindeki imkanların kısıtlı olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "2018 yılında futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon Lira. Bakanlığın 56 federasyona aktardığı toplam kaynak ise 400 milyon Lira. Aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Amatör spor branşları ve okul sporlarında takımlara destek konusunda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde amatör spor branşları için kaynak aktarıldı ve başta güreş olmak üzere birçok amatör spor dalı desteklendi
" şeklinde konuştu.