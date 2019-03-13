BUGÜN NELER OLDU

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da bir dizi açılış ve ziyarette bulundu.Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın elindeki imkanların kısıtlı olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "2018 yılında futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon Lira. Bakanlığın 56 federasyona aktardığı toplam kaynak ise 400 milyon Lira. Aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Amatör spor branşları ve okul sporlarında takımlara destek konusunda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor." şeklinde konuştu.