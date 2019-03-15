Okçular Vakfı’na yeni tesis

BUGÜN NELER OLDU

Beykoz Belediyesi tarafından yapılan ve Okçular Vakfına verilen "Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı" düzenlenen törende kurdele kesilerek açıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan,şeklinde konuştu.