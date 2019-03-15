Okçular Vakfı’na yeni tesis

Beykoz Belediyesi tarafından yapılan ve Okçular Vakfına verilen "Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı" düzenlenen törende kurdele kesilerek açıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, "Böyle bir tesisi yapmaya karar verdiklerini söyleyince buraya bir katma değer katalım, okçuluk ile ilgili bir faaliyet olsun dediler. Bir mesire alanının içinde seve seve böyle bir hizmeti yürütmek isteriz dedik. Burası bütün Beykozluların gelip, hoşça vakit geçirecekleri, havanın güzel olduğu zamanlarda piknik yapacakları bir yer olacak. Biz de vakıf olarak buraya okçuluğu katmış olduk. Onun için örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum"
şeklinde konuştu.