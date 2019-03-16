Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Yıldız futbolcu Mesut Özil, kendisiyle bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin, Almanya, İsveç ve Türkiye'de olmak üzere 3 ayrı düğün töreni yapacağı gelen haberler arasında.Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları bugün çekilecek. Turnuvaya katılacak 32 takımın 4'erli 8 gruba ayrılacağı kuraya ev sahibiElemelerde grubunu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası vizesi alanStatü gereği Türkiye'nin ilk rakibi de 1. torbada yer alan ABD oldu.Galatasaray'ın 2015 yazında Arsenal'den transfer ettiği Lukas Podolski, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olmuştu. Japonların geleneksel sporu olan sumo güreşinde şansını deneyen 33 yaşındaki Alman santrfor, ülkenin bu spordaki ünlü isimleri olan Ryuji Kokonoe ve Hakuho Sho ile antrenman yaptı. Derste öğrendiği hareketleri, takımının antrenmanında da yapan Poldi'nin sumo güreşi kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı.Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın perdesi, Eskişehir'de açıldı. Altınordu, konuk olduğu Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti. İzmir temsilcisine üç puanı getiren golleri; 24. dakikada Okan Derici, 45. dakikada Serdar Deliktaş, 67. dakikada Hüseyin Atakan Üner ve 70. dakikada Kerim Alıcı kaydetti. 20. dakikada Sissoko ve 77. dakikada İbrahim Halil Öner'in attığı goller ise Es Es'e puan getirmeye yetmedi.Malatya'nın ev sahipliği yaptığı Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçları başladı. Günün ilk maçındaBelediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı. CEV Kupası finalistida Tokat Belediyesi Plevne'yi 3-1 ile geçerek bir başka yarı finalist oldu.