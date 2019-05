Haber Hattı

ASKARI

İngiltere'de düzenlenen Büyükler Dünya Takvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, yarı finalde Brezilyalı Milena Titonelli'yi 20-3 mağlup ederek finale yükseldi. Milli sporcumuz, bugün akşam seansında Çinli Mengyu Zhang ile altın madalya için karşılaşacak.Nur Tatar Askari, altın madalya kazanması durumunda iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın tekvandocu unvanını alacak.Doğuştan engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren 14 yaşındaki Ümit Can Kaya, yaklaşık iki yıl önce başladığı bilek güreşinde başarıdan başarıya koşuyor. Şimdiye kadar 5 altın madalya kazanan ve Pendik Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencisi olan Ümit Can Kaya, Atina'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da çifte başarıya imza attı. Ümit Can 45 kiloda önceki gün sol kolda altın madalya alırken, dün de aynı başarıyı sağ kolda gösterdi.Geçen hafta Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Federasyon Kupası finalinde de Watford'u 6-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. M.City'yi farka taşıyan golleri David Silva, Sterling (3), De Bruyne ve Jesus kaydetti. Sezon başında Community Shield kupasını alan Guardiola'nın takımı, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nın ardından FA Cup'ı da müzesine götürmeyi başardı.Almanya Bundesliga'da son haftaya 75 puanla giren Bayern Münih, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih'i iki puan geriden takip eden Borussia Dortmund ise deplasmanda B.Mönchengladbach'ı 2-0 yenmesine rağmen bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmadı ve ligi ikinci sırada tamamladı.Münih ekibinde uzun yıllardır görev yapanson kez formalarını ıslatırken göz yaşlarıyla veda ettiler.