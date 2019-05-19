Haber Hattı

NUR TATAR ASKARI TEKVANDODA FİNALDE
İngiltere'de düzenlenen Büyükler Dünya Takvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, yarı finalde Brezilyalı Milena Titonelli'yi 20-3 mağlup ederek finale yükseldi. Milli sporcumuz, bugün akşam seansında Çinli Mengyu Zhang ile altın madalya için karşılaşacak. Final müsabakaları TSİ 19.30'da başlayacak.
Nur Tatar Askari, altın madalya kazanması durumunda iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın tekvandocu unvanını alacak.
ÜMİT CAN RAKİPLERİNİN BİLEKLERİNİ BİR BİR BÜKTÜ
Doğuştan engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren 14 yaşındaki Ümit Can Kaya, yaklaşık iki yıl önce başladığı bilek güreşinde başarıdan başarıya koşuyor. Şimdiye kadar 5 altın madalya kazanan ve Pendik Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencisi olan Ümit Can Kaya, Atina'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da çifte başarıya imza attı. Ümit Can 45 kiloda önceki gün sol kolda altın madalya alırken, dün de aynı başarıyı sağ kolda gösterdi.
MANCHESTER CITY KUPALARA DOYMUYOR
Geçen hafta Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Federasyon Kupası finalinde de Watford'u 6-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. M.City'yi farka taşıyan golleri David Silva, Sterling (3), De Bruyne ve Jesus kaydetti. Sezon başında Community Shield kupasını alan Guardiola'nın takımı, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nın ardından FA Cup'ı da müzesine götürmeyi başardı.
BAYERN MÜNİH ÜST ÜSTE 7. DEFA ŞAMPİYON OLDU
Almanya Bundesliga'da son haftaya 75 puanla giren Bayern Münih, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih'i iki puan geriden takip eden Borussia Dortmund ise deplasmanda B.Mönchengladbach'ı 2-0 yenmesine rağmen bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmadı ve ligi ikinci sırada tamamladı. B.Münih, Bundesliga'da üst üste 7. kez ipi göğüslemeyi başardı.
Münih ekibinde uzun yıllardır görev yapan Frank Ribery ile Arjen Robben,
son kez formalarını ıslatırken göz yaşlarıyla veda ettiler.