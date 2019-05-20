Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye tarihi başarı elde etti

BUGÜN NELER OLDU

Türk Milli Takımı, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda tarihinde ilk kez altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Litvanya'nın Alytus kentindeki organizasyonda 20 yaş altıİki yıl önce aynı kupada ikinci olan, 10 kilometre kadınlar yarışında 45.37'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Evin Demir de 46.49'la gümüş madalyaya uzandı. Milli sporculardan Kader Dost ise 48.09 ile 5. oldu. Kadınlarda ilk beşte üç sporcusu bulunan Türkiye, takım sıralamasında da şampiyonluğa ulaştı. 20 yaş altı 10 kilometre erkekler mücadelesinde ise Selman İlhan dördüncü, Mustafa Tekdal 19. sırada yer aldı. Ay-yıldızlı ekip takım sıralamasında erkeklerde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.