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Bir dünya yıldızı

, 2015 Rusya sonrası ikinci dünya şampiyonluğunu İngiltere’de ilan etti ve rekor kırdı. Nur Tatar ise gümüşte kaldı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Bir dünya yıldızı İrem Yaman
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. İngiltere'deki organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 ile geçen milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda devirdi ve finale yükseldi. Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonluğunu ilan etti. 2015'te Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün ilk basamağına çıkan İrem, bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük avantaj yakaladı. Kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan Nur Tatar ise finalde Çinli rakibine yenilerek gümüşte kaldı.

BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan İrem Yaman'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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