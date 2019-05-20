Bir dünya yıldızı İrem Yaman

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. İngiltere'deki organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda, üçüncü turdamağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Çeyrek finaldeile geçen milli tekvandocu, yarı finaldedevirdi ve finale yükseldi. Final müsabakasında2015'te Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün ilk basamağına çıkanMilli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük avantaj yakaladı. Kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan Nur Tatar ise finalde Çinli rakibine yenilerek gümüşte kaldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan İrem Yaman'ı telefonla arayarak tebrik etti.