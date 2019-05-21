Formula 1 efsanesi Niki Lauda hayatını kaybetti! Niki Lauda kimdir?

Gelen son dakika haberine göre Formula 1 efsanesi Niki Lauda 71 yaşında hayatını kaybetti. Niki Lauda'nın ölümü Formula 1 dünyasını yasa boğarken, ailesi tarafından da Lauda'nın ölümüne ilişkin bir açıklama paylaşıldı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Lauda'nın pazartesi günü huzur içerisinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Niki, herkese örnek olan bir karakterdi. Bir sporcu ve girişimci olarak elde ettiği eşsiz başarılar, hiçbir zaman unutulmayacak. Sevgi dolu, sevecen bir eş, baba ve dedeydi. Çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Lauda'ya, 8 ay önce akciğer nakli yapılmıştı.

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.

NİKİ LAUDA KİMDİR?

1949'da Viyana, Avusturya'da doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda kariyerine teknik ekip üyesi olarak başlamış. Varlıklı olan ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 1971 yılında March takımına girmiş ve hem F1 hem de F2'de yarışmış. 1973'de BRM'ye katılan Lauda, 1974 yılında ise BRM'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Clay Regazzoni'nin tavsiyesiyle, Enzo Ferrari tarafından takımın pilotu olarak kariyerine devam etmiştir.

Jean Todt, FIA (uluslararası motor sporları yönetim kurulu) başkanı

"Niki Lauda, ??gençliğimde bana ilham veren bir motor sporu kahramanıydı. Formula 1'in tarihinde bir dönüm noktası. Ailesi, arkadaşları ve Mercedes-AMG F1 ekibine başsağlığı diliyorum."

Chase Carey, Formula 1 Başkanı ve Genel Müdür

"Formula 1, sporun yalnızca gerçekten en büyük üstelerinden birini değil, aynı zamanda kahramanlarından birini de kaybetti. Yarışa olan aşkı ve gösterdiği cesaret, sıra dışıydı ve çok fazla hayranı etkiledi."

Lauda'nın başkanlığını yaptığı Mercedes takımı müdürü Toto Wolff

"Niki her zaman sporumuzun en büyük efsanelerinden biri olacak - kokpitin içinde ve dışında kahramanlığı, insanlığı ve dürüstlüğü birleştirdi

"Onun geçmesi Formula 1'de bir boşluk bıraktı. Şimdiye dek görülmüş en dikkat çekici dönüşü sergileyen bir kahramanı kaybettik, aynı zamanda modern Formula 1'e değerli berraklık ve samimiyet getiren bir adamı kaybettik.

"Ortak aklımızın sesi olarak çok özlenecek. Mercedes ekibimiz yol gösterici bir ışık da kaybetti."