Burhan Felek müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları süren Burhan Felek Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Üsküdar'da bulunan tesis için çalışmaların son zamanda hızlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Atletizm 7'den 70'e herkesin uğraşması gereken bir branş. Böyle bir pistin İstanbul'un kalbinde, merkezi bir yerde, herkesin kullanımına açık bir şekilde yer alması çok önemli.
Modernize ettiğimiz projeyle antrenman salonları, tribünleri ve pek çok imkanıyla bu tesis, 7 gün 24 saat halkımıza hizmet verecek"
ifadelerini kullandı. Çalışmaların yaklaşık 3 ay içeresinde tamamlanacağını ve tesisin 7 gün 24 saat halkın kullanımına sunulacağını belirten Kasapoğlu, tesis gezisi sırasında 100. Yıl Gençlik Haftası dolayısıyla minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışlarının açılış seremonisini de takip etti.
Bakan Kasapoğlu, ilk yarışta dereceye giren yüzücülere madalya ve kupalarını verdi.