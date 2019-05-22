Burhan Felek müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları süren Burhan Felek Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Üsküdar'da bulunan tesis için çalışmaların son zamanda hızlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Atletizm 7'den 70'e herkesin uğraşması gereken bir branş.Modernize ettiğimiz projeyle antrenman salonları, tribünleri ve pek çok imkanıyla bu tesis,ifadelerini kullandı. Çalışmaların yaklaşık 3 ay içeresinde tamamlanacağını ve tesisin 7 gün 24 saat halkın kullanımına sunulacağını belirtenBakan Kasapoğlu, ilk yarışta dereceye giren yüzücülere madalya ve kupalarını verdi.