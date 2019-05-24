Türk okçuluğu Belgrad’da

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yürütülen "Bir Hedefiniz Olsun" isimli proje kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı. Türkiye Okçular Vakfı iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan Belgradlılar, atış yapma imkanı buldu ve okçuluk hakkında bilgi aldı.'a konuşan Belgrad YEE Müdürü Fahri Akdoğan "Sırbistan'ta ilk olan bir çok projede yer almamızın yanı ülkede parmakla gösterilen bir Türk kurumu haline geldik. Etkinliğe Belgradlılar büyük ilgi gösterdi" diye konuştu.