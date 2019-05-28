Rafael Nadal fırtına gibi

KVİTOVA'YA

BUGÜN NELER OLDU

Fransa Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, yenilenen Phillip Chatrier'deki ilk maçında Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.ve aynı Grand Slam'i 12 kez kazanan ilk raket olmak isteyen Nadal, Hanfmann karşısında maça tutuk başlasa da (ilk set 7 basit hata) rakibinin servisini iki kez kırarak ilk seti 6-2 aldı. İkinci sette ilk servisini yüzde 88'le oyuna sokan Nadal, 9 winner ile yine rahat sonuca gitti ve 6-1 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette Nadal hız kesse desonucu belirledi ve 6-3 ile İspanyol raket maçtan 3-0 galip ayrıldı.Tek kadınlarda dünya 6 numarası Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı. Çek tenisçi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, turnuvada oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Sol kolumda ikinci derece yırtık tespit edildi. Turnuvada yer alamayacağım için üzgünüm ama oynarsam sakatlığım kötüye gidebilir. Gelecek sene buraya dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.