ARSENAL-CHELSEA

BAKÜ'DE

BUGÜN NELER OLDU

Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak karşılaşmayı İtalyan Gianluca Rocchi yönetecek. VAR sistemi bu final mücadelesi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kullanılmış olacak. İngiltere Premier Lig'inde sezonu Chelsea 72 puanla 3'üncü, Arsenal ise 70 puanla 5. bitirdi. İki takım, liglerinde oynadıkları maçta evlerinde birbirlerine üstünlük sağlamıştı. Chelsea Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 8 finalin 5'inden kupayla ayrılmıştı. Arsenal ise 6 finalin 1'ini kazandı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında G.Saray Doğa Sigorta, evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 89-77 yenerek durumu 2-1 yaptı ve yarı final biletini aldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadaKarşılaşmayı izleyenler arasında; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Kaan Kançal ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.Aytemiz Alanyaspor transfer sezonunu erken açtı. Turuncu-yeşililer, 32 yaşındaki kaleci Jose Marafona'yı Braga'dan 2 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Portekizli kaleci, "Türkiye Ligi takip ettiğim bir lig. Şehir ve kulüp hakkında harika şeyler söylediler. Bana güvendikleri için herkese teşekkür ederim" dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Marafona'yı bizzat kendim gidip izledim" ifadesini kullandı