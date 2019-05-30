Haber Hattı

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ÇAYKUR Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı. İkinci yarıda büyük bir çıkışa geçen mavi-yeşillilerde genç teknik adam, ailevi nedenlerden ötürü sözleşme uzatmadı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile dün İstanbul'da görüşen Okan Buruk'un ailesinin İstanbul'da olması nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edildi. Başkan Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada,Ben dilerim ki İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapsın. Ben Okan Buruk'un Beşiktaş'ta olmasını tercih ederdim " diye konuştu. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlayamadık.şeklinde konuştu. Okan Buruk'un Başakşehir ile anlaştığı ve Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası resmi imzayı atacağı kaydedildi. Buruk'un menajeri de TRT Spor'a yaptığı açıklamada,dedi. Bu gelişmelerin ardındanSPOR Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması bugün Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak. Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Play-off finalinde rakibini mağlup edecek iki ekip de tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak.YAKLAŞIK 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki olimpiyat şampiyonu güreşçi Bayram Şit hayatını kaybetti. Şit, Finlandiya'da gerçekleştirilen 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda serbest stil 62 kiloda olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Şit'in naaşı, bugün Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bayram Şit'in oğlu Kemal Şit'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon için teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Sergen hoca ile bir kez daha konuşacağız. Henüz sonuçlanan bir şey yok" dedi. Sezon içinde kendileri için en üzücü olayın Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ligi 44 puanla bitirdik ama kazanın olması son 4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar en az iki galibiyet, bir beraberlikle 6-7 puan hedeflemiştik. Bu durumda Avrupa kupalarına gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.VODAFONE, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor. Vodafone KaraKartal Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta top koşturarak unutulmaz bir maç deneyimi yaşadı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü. 5-3'lük skorla maçın galibi olan beyaz takıma kupasını Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Esra Süzme ve Beşiktaş Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli verdi. Etkinlikte ayrıca, tüm katılımcılara madalya takdim edildi.