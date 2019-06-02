Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Portekiz Rallisi'ni Tanak kazandı

Portekiz Rallisi'ni Tanak kazandı

'nın Portekiz'de düzenlenen 7. ayağında, takımından Tanak birinci oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 17:21
Portekiz Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 20 etaptan oluşan, 306,97 kilometre uzunluğundaki yedinci mücadelesini, 3 saat 20 dakika 22.8 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 3, kariyerinin 9. ralli zaferine ulaştı.

Tanak'ın 15.9 saniye gerisindeki Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville 2'nci, liderin 57.1 saniye arkasındaki Citroen Total'den Sebastien Ogier ise 3'üncü oldu.

Puanını 142'ye çıkaran son 6 yılın şampiyonu Ogier, pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Fransız pilotu, 140 puanla Tanak ve 132 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 8. ayağı, 13-16 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekiz Rallisi'ni Tanak kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN