Berfu, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon

Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu-Nigina ikilisi finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi maç tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7'nci çiftler zaferine ulaşan Cengiz, haftaya İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko turnuvasında mücadele edecek.