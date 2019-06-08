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Berfu, 'da çiftlerde şampiyon

Milli tenisçi , Uluslararası Federasyonu (ITF) tarafından 'da düzenlenen turnuvada Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 13:41
Berfu, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon

Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu-Nigina ikilisi finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi maç tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7'nci çiftler zaferine ulaşan Cengiz, haftaya İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko turnuvasında mücadele edecek.

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Berfu, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon
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