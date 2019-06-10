Tartışmalı yarışın galibi Lewis Hamilton

BUGÜN NELER OLDU

Formula 1'de şampiyonanın 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Ferrari'den Sebastian Vettel yarışı ilk sırada tamamlamasına rağmenve 1. sıraya Hamilton yerleşti. Yarış sonunda 2.'liğe düşen ve isyan eden Vettel,dedi. Hamilton ise podyumda birincilik kürsüsüne Vettel'i de çağırarak jest yaptı veifadelerini kullandı.Sebastian Vettel, birinciliği kendisinin hak ettiğini düşünerek Hamilton'ın arabasının önündeki 1.'lik tabelasını alıp kendi aracanın önüne koydu.