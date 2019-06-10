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Tartışmalı yarışın galibi 

Kanada Grand Prix’sinde direksiyonu ’ın önüne kıran , birincilikten oldu

Giriş Tarihi: 10.6.2019
Tartışmalı yarışın galibi Lewis Hamilton
Formula 1'de şampiyonanın 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Ferrari'den Sebastian Vettel yarışı ilk sırada tamamlamasına rağmen direksiyonu Hamilton'ın önüne kırdığı için 5 saniye ceza aldı ve 1. sıraya Hamilton yerleşti. Yarış sonunda 2.'liğe düşen ve isyan eden Vettel, "Kör birisi bile çimden geçtikten sonra gidecek yerimin olmadığını görebilirdi" dedi. Hamilton ise podyumda birincilik kürsüsüne Vettel'i de çağırarak jest yaptı ve "Yarışı böyle kazanmak istemezdim ancak orada önüme kırmasa onu geçerdim" ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, birinciliği kendisinin hak ettiğini düşünerek Hamilton'ın arabasının önündeki 1.'lik tabelasını alıp kendi aracanın önüne koydu.
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Tartışmalı yarışın galibi Lewis Hamilton
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