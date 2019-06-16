Türkiye, Letonya'yı set vermeden geçti Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takım, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6. ve son maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubundaki 6'ncı ve son karşılaşmasında deplasmanda Letonya'yı 3-0 yendi. Final Four'da yer almayı daha önceden garantileyen milliler, bu galibiyetle grubunu 6'da 6 ile 18 puanla namağlup lider tamamladı. SALON: Daugava HAKEMLER: Daniel Apanowicz (Almanya), Salvis Kurtiss (Letonya) LETONYA: Ozolins, Blumbergs, Platacs, Vanags, Svans, Jansons, Ivanovs (L) (Abolins, Adamovics, Cielavs, Petrovs) TÜRKİYE: Yasin, Doğukan, Oğulcan, Yiğit, Oğuzhan, Adis, Burak (L), Volkan (L) (Muzaffer, İzzet, Ertuğrul, Efe) SETLER: 18-25,16-25, 14-25 SÜRE: 63 dakika (22, 21, 20) GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU