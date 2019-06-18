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Türkiye 1-3 | Maç sonucu

2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci hafta ilk maçında Türkiye , 'ya 3-1 yenildi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 22:28
Türkiye 1-3 Belçika | Maç sonucu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci hafta ilk maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.

Türkiye, beşinci haftadaki ikinci maçını yarın saat 19.00'da İtalya ile oynayacak.

Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibin 29 puanı bulunuyor.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Meryem Boz, Aslı Kalaç)

Belçika: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska, Van De Vyver, Janssens (Guilliams, Valkenborg, Stragier, Karolina)

Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25

Süre: 119 dakika (31, 33, 27, 28)

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Türkiye 1-3 Belçika | Maç sonucu
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