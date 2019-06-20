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2018 'nu 2. sırada bitiren Hollandalı sporcu , sakatlığı nedeniyle bu yılki tura katılamayacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 22:00
Tom Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok

Criterium du Dauphine yarışındaki kazası sonrası Fransa Turu'ndan çekilmek zorunda kalan 4 şampiyonluğu bulunan Chris Froome'un (Ineos takımı) ardından bir diğer iddialı isim Tom Dumoulin de turda mücadele edemeyecek.

Sunweb takımından yapılan açıklamada, diz sakatlığı yüzünden İtalya Turu'ndan çekilmek zorunda kalan 28 yaşındaki Dumoulin'in, 6-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fransa Turu'nda yarışamayacağı belirtildi.

2017 İtalya Bisiklet Turu şampiyonu Dumoulin, geçen yıl hem İtalya hem de Fransa turunda genel klasmanı 2. sırada tamamlamıştı.

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Tom Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
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