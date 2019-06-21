Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Dronelar kozlarını paylaştı!

Dronelar kozlarını paylaştı!

Yeni bir trend olan drone yarışı, 15 Haziran’da Forum İstanbul Metro Meydan’da gerçekleşti. 200 km hıza sadece 1,5 saniyede çıkan dronelar, akşam saatlerindeki finalde, ledlerle ışıklandırılmış 7 engel ve 9 dönüşten oluşan 250 metrelik özel pisti en önde tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 12:07
Dronelar kozlarını paylaştı!

Türkiye'nin en büyük drone yarışı Forum İstanbul'da yapıldı. Büyük heyecana sahne olan Tech Drone League yarışında 3. Adana'dan Buğra Kaan Kabakçı, 2. Hollanda'dan Vince Irie, 1. ise İzmir'den Berat Özdemir oldu. Ödül olarak birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye 500 TL, dördüncüye ve simülatör yarışması kazananlarına ise yurt dışından ödül almış TDL pilotu Barış Alp tarafından tasarlanan DWorks R21 frame verildi.

Yarıştan önce pilotların sürüşüne açılan simülatörde kazanan Murat Ramadanoğlu olurken 4'ten 10'a kadar dereceye giren pilotlara da madalyaları takdim edildi.

Yarışta tüm gün DJ ve MC ile eğlence devam ederken katılımcılar ünlü drone pilotları ile tanışma imkânı yakaladı.

Türkiye'nin en ünlü DJ'lerinden Ozan Doğulu, Tech Drone League yarışlarının finalinde binlerce kişiye keyifli saatler yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dronelar kozlarını paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN