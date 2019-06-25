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Milli tenisçi , 1. eleme turu maçında Belçikalı rakibi Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna çıktı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 22:21
Başak Eraydın, Wimbledon'da tur atladı

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda dünya 251 numarası Kimberley Zimmermann ile karşı karşıya geldi.

İlk seti Belçikalı tenisçi 6-4 kazansa da ikinci ve üçüncü setlerde 6-4 ve 7-5'lik skorlarla rakibini yenen Başak Eraydın turu geçen taraf oldu.

Başak Eraydın, 2. eleme turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşılaşacak.

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Başak Eraydın, Wimbledon'da tur atladı
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