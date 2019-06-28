Gazi Koşusu'nda start kura çekimi

Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek 93'üncü Gazi Koşusu'nda hangi jokeyin hangi safkana bineceğinin deklaresinin ardından, start kura çekimi yapıldı.

TJK TV stüdyolarındaki kura çekiminden sonra, Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler, safkanların sahipleri ve at yarışı camiasından davetliler, Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıda bir araya geldi.



START KURASI VE DEKLARELER



93'üncü Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, start numaraları ve jokeyleri şöyle:



START NUMARASI AT ADI JOKEY



20 AGERA SADETTİN BOYRAZ

15 AKGÜN GÖKHAN KOCAKAYA



8 ALKANDROS HIŞMAN ÇİZİK



16 ALWAYS FORTH SELİM KAYA



19 ANGEL OF DEATH AKIN SÖZEN



18 ARTS MAN MERTCAN ÇELİK



21 FEARLESS ACTION TOLGA YILDIZ



7 GHOST PASHA İLKER SOYAD



13 HASKAYA NEVZAT AVCI



3 JIMINY CRICKET AYHAN KURŞUN



9 KING OF TATVAN FUAT ÇAKAR



6 KUZEY KAFKASYALI ÖZCAN YILDIRIM



14 LONG RUNNER HALİS KARATAŞ



12 MATBAACI MEHMET KAYA



11 PERFECT RUNNER BARIŞ KURDU



2 RAMPAGE PATRICK COSGRAVE



5 SCOUTLEO GÖKHAN GÖKÇE



17 YAMANLARBEYİ MUSTAFA ÇİÇEK



10 YEDİTEPE MÜSLÜM ÇELİK



4 HÜRAT ERHAN YAVUZ



1 THE LAST ROMANCE AHMET ÇELİK