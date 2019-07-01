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, ile sözleşme imzaladı

, geçtiğimiz sezon Real Madrid'den kiraladığı 'in bonservisini aldı ve Hırvat oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 20:55
Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Chelsea, Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz Real Madrid'den kiralanan 25 yaşındaki Hırvat milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İki kulüp de Kovacic'in bonservis bedeline ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Real Madrid'e gitmeden önce Inter ve Dinamo Zagreb kulüplerinde oynayan Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi.

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Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı
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