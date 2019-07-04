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Okçulukta Almanya'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarında , İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek finale yükseldi. Bir diğer milli okçu da ABD'li Kris Schaff'ı 144-141 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kadınlar makaralı yayda Fransız Sophie Dodemont'u yenen ise bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 23:12
Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonda, klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek finale yükseldi.

Mete Gazoz'un rakibi Güney Kore'den Jaehyeon Bae oldu.

Erkekler makaralı yay kategorisinde yarışan Evren Çağıran, ABD'li Kris Schaff'ı 144-141 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Evren Çağıran, finalde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaşacak.

Kadınlar makaralı yayda mücadele eden Yeşim Bostan ise Fransız Sophie Dodemont'u 142-141 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, Kolombiyalı Sara Lopez ile karşı karşıya gelecek.

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

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Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda finale yükseldi
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