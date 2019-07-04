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Sporda şiddete karşı kritik önlem! Kanun teklifi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu doğrultuda Federasyonlar ve spor kulüplerinin özel güvenlik önlemleri almasından yasak maddelerin kullanılarak müsabaka veya antrenman düeninin bozulmasına kadar pek çok husus yasa kapsamında cezai yaptırımlara tabi tutuldu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 22:56
Sporda şiddete karşı kritik önlem! Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, müsabaka seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde veya alkollü içecek sokan kişilere 30 gün idari para cezası verilecek. Federasyonlar veya spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti alabilecek. Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasak maddelerin kullanarak müsabakanın veya antrenman düzeninin bozulmasına sebep olan kişilere ceza verilecek.

Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerlerinin üstünde bilet satışı yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kırkpınar güreşlerini üç kez kazanan sporculara "Devlet Sporcusu" unvanı verilecek.

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