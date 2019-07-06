Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

5 Temmuz günü başlayan 658. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl rekor sayıda katılım gösterildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün boyunca efsane maçlara sahne olacak er meydanında güreşçiler rakiplerinin sırtını yere getirmeye çalışacak. Bu güreşleri izlemek isteyen vatandaşlar Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

Kırkpınar yağlı güreşleri finali'ne ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;