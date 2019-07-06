Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

finali ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Bu yıl 658. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde pehlivanların kıran kırana geçen mücadeleri heyecanlı anlara sahne oluyor. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek başpehlivanlık final güreşini takip etme isteyen vatandaşlar finali ne zaman, hangi kanalda sorularıyla araştırmaya devam ediyor. Peki Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zamani hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 6.7.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 12:31
Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

5 Temmuz günü başlayan 658. tarihi 'ne bu yıl rekor sayıda katılım gösterildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün boyunca efsane maçlara sahne olacak er meydanında güreşçiler rakiplerinin sırtını yere getirmeye çalışacak. Bu güreşleri izlemek isteyen vatandaşlar Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

Kırkpınar yağlı güreşleri finali'ne ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN