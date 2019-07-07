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658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazanan ve başpehlivan olan isim oldu! Ali Gürbüz kimdir?

658. 'nde kazanan ve altın kemere ulaşan isim oldu. Finalde rakibi 'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan olmaya da hak kazandı. Bu gelişmenin hemen akabinde ise, başpehlivan olan Gürbüz hakkındaki sorgulamalar artış gösterdi. Peki, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanan ve başpehlivan olan Ali Gürbüz kimdir? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 18:37
658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazanan ve başpehlivan olan isim Ali Gürbüz oldu! Ali Gürbüz kimdir?

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanan ve başpehlivan olan isim belli oldu. Büyük mücadelenin yaşandığı final müsabakasında son başpehlivan Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı oldu.

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Yoğun bir katılım gerçekleştiği organizasyonda kazanan ismin belli olmasının akabinde ise, başpehlivan Ali Gürbüz hakkındaki sorgulamalar artış gösterdi. Bu bağlamda, Ali Gürbüz kimdir? sorusu arama motorlarında yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından, merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

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658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazanan ve başpehlivan olan isim Ali Gürbüz oldu! Ali Gürbüz kimdir?
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