Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Finale sakat çıktı, yine de kazandı

Finale sakat çıktı, yine de kazandı

658. 'nde küçük boyda mücadele eden bir pehlivan, ayağı sakat olarak çıktığı final maçını kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 18:02
Finale sakat çıktı, yine de kazandı

Bursalı Orçun Kumaş ile Antalyalı Osman Kan, küçük orta küçük boy finalinde karşılaştı.

Dünkü müsabakada ayağı çıkan Osman Kan, ayağı sargılı olarak finalde er meydanındaki yerini aldı.

Zaman zaman acı çektiği görülen pehlivan, rakibini büyük bir mücadele ile yenerek boyunun şampiyonu oldu.

SARAYİÇİ ER MEYDANI'NDA TÜRK BAYRAĞI GEZDİRİLDİ

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda, başpehlivanlık finali öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.?

Güreşlerde görev yapan hakemler ve sporseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, 56 yıllık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Dolaştırılan bayrak, tribünlerdeki güreşseverlerce ayakta selamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Finale sakat çıktı, yine de kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN