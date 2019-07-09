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'a Wimbledon'da para cezası

Çeyrek finale çıkan ABD'li tenisçi, çim korta raketiyle zarar verdiği için 10 bin dolar ceza ödeyecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 10:47
Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası

ABD'li tenisçi Serena Williams, korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası aldı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 8. şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki Williams, organizasyon öncesinde antrenman kortlarında hazırlanırken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Turnuvanın dördüncü turunda İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşılaşan 11 numaralı seribaşı Serena Williams, rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Turnuvanın organizatörleri, elendiği üçüncü tur maçında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle de İtalyan Fabio Fognini'ye 3 bin dolar para cezası verdi.

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Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası
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