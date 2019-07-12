Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'sinde

'de heyecan 'sinde

2019 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı olan 'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:48
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'sinde

2019 Formula 1'de heyecan bu hafta İngiltere'de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.

Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Büyük Britanya Grand Prix'sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166
3 - Max Verstappen (Hollanda): 126
4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123
5 - Charles Leclerc (Monaco): 105

TAKIMLAR KLASMANI
1 - Mercedes: 363 puan
2 - Ferrari: 228
3 - Red Bull: 169
4 - McLaren: 52
5 - Renault: 32

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya Grand Prix'sinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN