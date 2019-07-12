Wimbledon tenis maçı ne zaman yapılacak? Nadal Federer maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 Wimbledon tenis maçı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenleniyor. Tenis denilince akıllara gelen ilk isim olan Nadal Federer final maçı için ise heyecan dorukta. Rakiplerini eleyerek final koltuğuna oturan ikili büyük ödülün sahibi olmak için yarışacaklar. Tam 11 yıl sonra karşı karşıya gelen rakipler için herkes merakta. Hem tenis severlerin hem de Nadal ve Federer hayranları için heyecan oldukça yüksek gözüküyor. Peki Nadal Federer tenis maçı ne zaman yapılacak? Wimbledon 2019 Nadal – Federer maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

WIMBLEDON 2019 / NADAL FEDERER TENİS MAÇI

Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile karşı karşıya gelecek. Gözler ikilinin kıyasıya yapacağı maça dikildi. Tenis severler "Nadal Federer maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını arıyor. Wimbledon 2019 tenis turnuvası yarı finaline ilişkin detaylı bilgileri haberimizin devamından bulabilirsiniz..

NADAL FEDERER MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Nadal Federer maçı 12 Temmuz Cuma günü yani bugün saat 17.00 civarında başlayacak. Karşılaşmanın başlayacağı saat, 15.00'da başlayacak olan diğer karşılaşmanın bitmesi bekleneceği için erken ya da geç tamamlanabilecek. Dolayısıyla karşılaşmanın 16.00 ile 17.00 arasında başlaması beklenebilir. Eurosport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İlk kez Wimbledon yarı finalinde karşılaşacak Federer ile Nadal arasındaki rekabette sporseverler, 40. mücadeleye şahit olacak.

Nadal, bugüne kadar oynanan 39 maçtan 24'ünde rakibine üstünlük sağlarken, Federer 15 maçta korttan galibiyetle ayrıldı.

İki isim Wimbledon'da üç yıl arka arkaya finalde kozlarını paylaştı. 2006 ve 2007 finallerinde Federer şampiyonluğa ulaşırken, 2008 yılındaki finalde ise kupayı kaldıran taraf Nadal oldu.

İki isim son olarak bu yıl Fransa Açık yarı finalinde karşılaşmış ve Nadal korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

WIMBLEDON TENİS TURNUVASI HAKKINDA

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi. 23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor.

Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı. Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor. İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor.